Новые подземные толчки в Мьянме: число жертв землетрясения превысило три тысячи

Спасатели продолжают разбор завалов, в работах участвуют 260 специалистов МЧС России.

Новые подземные толчки произошли в Мьянме. Магнитуда одного из них составила 5 баллов.

Сейчас последствия разрушительного землетрясения 28 марта ликвидируют 260 специалистов МЧС России. Из-под завалов дома в Мандалае извлекли тело, предположительно, пропавшего после афтершоков россиянина. На седьмой день работы надежда найти выживших все еще остается. Родственники проводят дни и ночи на руинах. И ждут новостей от спасателей.

«Я успел выбежать, когда дом затрясло. А мой дядя нет. Было очень страшно смотреть, как все рушится. Надеемся, его найдут», — рассказал один из пострадавших при землетрясении.

По последним данным, число погибших превысило три тысячи человек, еще почти пять тысяч пострадали. Раненым оказывают помощь, в том числе в аэромобильном госпитале МЧС. Так же наши специалисты проводят мастер-классы для спасателей Мьянмы: учат пользоваться гидравлическими ножницами и другим оборудованием.