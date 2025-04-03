Новые подземные толчки в Мьянме: число жертв землетрясения превысило три тысячи

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Число жертв землетрясения в Мьянме превысило три тысячи человек

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Александр Морозов; 5-tv.ru

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Тема:
Землетрясение в Мьянме

Спасатели продолжают разбор завалов, в работах участвуют 260 специалистов МЧС России.

Новые подземные толчки произошли в Мьянме. Магнитуда одного из них составила 5 баллов.

Сейчас последствия разрушительного землетрясения 28 марта ликвидируют 260 специалистов МЧС России. Из-под завалов дома в Мандалае извлекли тело, предположительно, пропавшего после афтершоков россиянина. На седьмой день работы надежда найти выживших все еще остается. Родственники проводят дни и ночи на руинах. И ждут новостей от спасателей.

«Я успел выбежать, когда дом затрясло. А мой дядя нет. Было очень страшно смотреть, как все рушится. Надеемся, его найдут», — рассказал один из пострадавших при землетрясении.

По последним данным, число погибших превысило три тысячи человек, еще почти пять тысяч пострадали. Раненым оказывают помощь, в том числе в аэромобильном госпитале МЧС. Так же наши специалисты проводят мастер-классы для спасателей Мьянмы: учат пользоваться гидравлическими ножницами и другим оборудованием.

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