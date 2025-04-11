Вернулись из Мьянмы: Российские спасатели рассказали о проделанной работе

МЧС РФ разбирали завалы плачем к плечу с местными жителями и коллегами из Белоруссии.

Российские спасатели вернулись из Мьянмы. Об том, как проходили работы в пострадавшем от землетрясения регионе сотрудники МСЧ отряда «Центроспас» рассказали 5-tv.ru.

По словам вернувшихся из Мьянмы спасателей, им удалось достать из-под завалов выжившую беременную женщину. С россиянами работал переводчик, который и услышал голос постаревшей, и передал ее слова о том, что женщина сможет увидеть свет.

«Девушка находилась под завалами около трех суток. <…> Это первый этаж. Гостиница семиэтажная, и над нами просто семь этажей бетона, и все в разрухе. В щелочке увидели волосы ее и начали копать в этом направлении», — рассказал Михаил Федосов — спасатель первого класса.

Рядом с МЧС России работали и спасатели из Белоруссии. По словам Владимира Перегудова — спасателя международного класса, две команды помогали друг другу только в координации действий. Во всех остальных случаях российские и белорусские спасатели работали отдельно, чтобы охватить большую площадь и быть эффективнее.

Естественно, что и местные жители разбирали завалы. Они оказывали активную поддержку прибывшим на помощь из других стран людям.

«Местные жители, конечно, испытывают большое горе, но они очень помогали всем, чем могли, очень отзывчивые. Чтобы не попросили, к любому подходили, и они оказывали содействие. Несмотря на горе. Они очень сплоченные и отзывчивые», — пояснил Олег Алексеев — спасатель первого класса.

Кроме людей, на помощь в Мьянму отправились и четвероногие спасатели — собаки. Однако их ждало испытание, с которым и человеку тяжело было справиться — жара. Местные власти, по словам Николая Жданова — старшего офицера отдела специальных кинологических работ, предоставляли для животных автобусы с кондиционерами, чтобы облегчить труд братьев наших меньших.

«Но они (собакам. — Прим. ред.) справились на пять с плюсом. <…> Очередная командировка показала, что в любой точке мира наши спасатели, наши собаки, наши друзья готовы работать и идти только вперед, на помощь людям во имя спасения», — поделился Жданов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что премьер-министр Мьянмы оценил работу МЧС РФ.