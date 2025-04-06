МЧС России доставило 68 тонн гуманитарной помощи в Мьянму

МЧС России двумя самолетами доставило более 68 тонн гуманитарной помощи для пострадавшей от землетрясения Мьянмы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Два борта Ил-76 российского чрезвычайного ведомства доставили порядка 68 тонн гуманитарного груза. В составе — продукты питания, предметы первой необходимости, 150 палаток и более 30 генераторов», — отметили в МЧС.

Помощь населению, пострадавшему в результате разрушительного землетрясения, осуществляется по указанию президента России Владимира Путина и поручению главы МЧС РФ Александра Куренкова.

По словам руководителя сводного отряда ведомства Сергея Воронова, специалисты работают в круглосуточном режиме. За прошедшие сутки удалось обследовать восемь объектов и более 11,7 километра территории в поисках людей под завалами.

В госпиталь, которая разместила Россия, обратилось 197 граждан Мьянмы. С местными жителями работают врачи, которые проводят обследования и консультации, а также психологи, поддерживающие постиравших.

За сутки медики приняли больше 37 раненых, из них 14 детей. Как отметили в ведомстве, в основном люди обращаются с травмами, которые получили в результате землетрясения, но есть и те, у кого обострились хронические заболевания.

В ряде стран Азии произошли разрушительные землетрясения. В Мьянме было зафиксировано две волны сейсмической активности. Первая достигла магнитуды в 7,7, вторая — 6,4. Эпицентр одного из них землетрясений располагался в 31 километре на северо-западе от города Мандалай. По последним данным, число погибших в результате землетрясения в Мьянме превысило 3,3 тысячи человек.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что местные власти не справляются с потоком пациентов после землетрясения в Мьянме.