Число погибших при землетрясении в Мьянме достигло 3,6 тысячи

Количество жертв землетрясения в Мьянме достигло 3,6 тысячи человек. Об сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV) со ссылкой на власти Мьянмы.

«В результате мощного землетрясения, произошедшего в Мьянме 28 марта, в стране погибли 3600 человек, 5017 получили ранения, еще 160 числятся пропавшими без вести», — отмечает CCTV.

В ряде стран Азии произошли разрушительные землетрясения. В Мьянме было зафиксировано две волны сейсмической активности. Первая достигла магнитуды в 7,7, вторая — 6,4. Эпицентр одного из них землетрясений располагался в 31 километре на северо-западе от города Мандалай.

На днях МЧС России двумя самолетами доставило более 68 тонн гуманитарной помощи для пострадавших жителей Мьянмы. В состав входят, в первую очередь, продукты питания, предметы первой необходимости. Помимо этого, РФ отправила 150 палаток и более 30 генераторов. В госпиталях медики работают в круглосуточном режиме, а специалисты МЧС помогают обследовать завалы в поисках людей.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что китайские ученые предсказали повышенный риск крупных землетрясений в Китае и соседних регионах.