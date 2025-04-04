Число жертв землетрясения в Мьянме превысило 3300 человек

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 36 0

CCTV: число жертв землетрясения в Мьянме превысило 3300 человек

Число жертв землетрясения в Мьянме превысило 3300 человек

Фото: Reuters/Stringer

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Тема:
Землетрясение в Мьянме

Поисково-спасательные работы продолжаются, в том числе и с участием российских специалистов.

Число погибших в результате землетрясения в Мьянме превысило 3,3 тысячи человек. Об этом сообщает китайский телеканал CCTV.

«В Мьянме 28 числа погиб 3 301 человек, 4 792 получили ранения и 221 человек пропал без вести», — информирует СМИ.

В ряде стран Азии произошли разрушительные землетрясения. В Мьянме было зафиксировано две волны сейсмической активности. Первая достигла магнитуды в 7,7, вторая — 6,4.

В регионе продолжаются поисково-спасательные работы и разбор завалов. На помощь в ликвидации последствий бедствия Мьянме пришло международное сообщество. В том числе несколько сотен российских спасателей. А также развернут Аэромобильный госпиталь МЧС России, где медицинскую помощь оказывают более 20 наших врачей разного профиля: хирурги, травматологи, инфекционисты и анестезиологи-реаниматологи. Кроме того, там оказывается и психологическая поддержка пострадавшим.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Мьянме местные власти не справляются с потоком пациентов после землетрясения.

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