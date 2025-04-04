В Мьянме местные власти не справляются с потоком пациентов после землетрясения

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Юлия Андреева
Юлия Андреева Эксклюзив 42 0

Медики Минздрава России оказывают помощь пострадавшим от землетрясения в Мьянме

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Александр Морозов; 5-tv.ru

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Тема:
Землетрясение в Мьянме

Сотрудники МЧС России оказывают помощь пострадавшим.

В Мьянме местная система здравоохранения не справляется с потоком пострадавших при землетрясении. Об этом рассказал 5-tv.ru директор Федерального центра медицины катастроф Алексей Осипов.

По его словам, у 70% человек — первичные травмы. Это связанно с тем, что местные силы из-за кризиса не справляются с большим количеством пациентов. За помощью обращаются также те, у кого мото- или автотравмы.

По словам замдиректора ЦЭПП МЧС РФ Лидии Тимофеевой, в обустроенный госпиталь МЧС РФ с жителями также беседуют психологи. Специалисты помогают людям эмоционально справиться с травмами и тем стрессом, который они испытали во время катастрофы.

«Мы разговариваем с приходящими в госпиталь о том, что они пережили во время самой катастрофы», — ответила Тимофеева.

На днях в Мьянму вылетел спецборт МЧС России с медиками для оказания помощи после землетрясения. В состав бригады вошли десять специалистов разных профилей. В частности, хирурги, травматологи, инфекционисты и анестезиологи-реаниматологи. Помимо этого, РФ доставила медицинское оборудование, которое необходимо для работы.

В ряде стран Азии 28 марта произошло разрушительное землетрясение. В Мьянме было зафиксировано две волны сейсмической активности. Первая достигла магнитуды в 7,7 балла, вторая — 6,4. Эпицентр одного из них землетрясений располагался в 31 километре на северо-западе от города Мандалай. Уже известно о более чем 2,7 тысячи погибших и нескольких сотнях пропавших без вести.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что тело россиянина, вытащили из-под завалов после землетрясения в Мьянме.

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