«Вижу в этом вред»: Пелагея запрещает своей дочери слушать современную музыку

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 31 0

Певица Пелагея запрещает дочери слушать современную музыку

«Вижу в этом вред»: Пелагея запрещает своей дочери слушать современную музыку

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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У девочки также нет доступа к гаджетам.

Певица Пелагея строго контролирует увлечения своей восьмилетней дочери Таси. Она запрещает девочке пользоваться телефоном и компьютером, а также слушать современную музыку.

«У моей восьмилетней дочки нет гаджетов (телефона, планшета), она не играет в компьютерные игры. Я понимаю, что в какой-то момент мне придется эти вожжи чуть-чуть отпустить, расширить рамки. Сейчас она смотрит хорошие добрые мультики и советские фильмы, мы читаем книжки, может быть, не очень современные — „Приключения Электроника“, „Денискины рассказы“, „Незнайку“, Пушкина, народные сказки и так далее. В них замечательные, правильные, вечные ценности. Это будет базой для нее», — рассказала Пелагея.

Она отметила, что сверстники иногда делятся с Тасей своими предпочтениями в книгах, музыке и моде. Даже если девочке нравится модная композиция, Пелагея не разрешает слушать ее дома. Певица сравнивает некоторые современные песни с мусором. Она убеждена, что важно следить за тем, что слушаешь.

«Если у тебя из мусора состоит весь рацион, то ты и сам в результате в него превратишься. К примеру, «За деньги — «да!» у меня дома не звучит, потому что в этом я вижу вред для Таси. Хотя все относительно… у этой песни классная аранжировка, прикольная музыка. Просто текст совсем не для детей», — приводит слова артистки «Стархит».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что бывший муж Пелагеи не хочет выпускать ребенка за пределы России.

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