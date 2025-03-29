Украинским боевикам перед отправкой в Курскую область командование ВСУ выдало согласие на трансплантацию органов под видом французского медицинского полиса. Военнослужащие группировки войск «Север» сообщили «Известиям», что те не знали, что носили с собой согласие иностранном языке на разрешение изъятия органов.

Им говорили, что это гарантия, что при ранении они смогут попасть в самые лучшие иностранные клиники. По словам Чемера, он не успел заполнить свой бланк из-за начавшегося обстрела, но остальные боевики подписали.

Однако русские бойцы объяснили Чемеру, что это вовсе не полис медстрахования, а соглашение на трансплантацию органов.

«Людей отправляют на верную смерть. Еще заставляют подписывать бумажки такие», — сказал военнопленный.

Также Чемер передал привет сестре, матери и всем своим близким. Он также поблагодарил российскую армию за спасение жизни и призвал других боевиков, которые находятся в Курской области, сдаться в плен, чтобы остаться в живых.

Он не смог сдержать слез, когда осознал, скольких остальных украинцев командование ВСУ обрекло этим документом.

Ранее 5-tv.ru писал, что боевики ВСУ рассказали об отношении к ним в плену.