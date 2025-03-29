Собянин рассказал об обновлении 90 километров набережных Москвы

В Москве с 2011 года обновили около 90 километров столичных набережных. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале. На этих территориях появились новые пешеходные зоны, смотровые площадки, а также пространства для отдыха и занятий спортом.

«Первый масштабный проект — Крымская набережная, которая стала полностью пешеходной», — рассказал Собянин.

Затем обновили такие набережные, как Якиманская, Софийская, Раушская, Космодамианская, Садовническая, Воробьевская и другие.

Большинство работ велись в районах, ранее закрытых для горожан, в том числе в реорганизуемых промышленных зонах, где теперь появляются новые места для отдыха у воды. Одним из крупнейших проектов стало благоустройство набережной Марка Шагала на ЗИЛе.

В ближайшие планы мэрии входит продолжение работы над культурными и природными зонами города: планируется благоустройство Пушкинской набережной в Парке Горького и обновление музея-заповедника «Коломенское». Также в список попали Даниловская, Дербеневская, Нагатинская, Новоданиловская, Павелецкая и Шлюзовая набережные, а также укрепление берегов вблизи стадиона «Спартак».

Проектирование и строительство новых набережных также не остановится. В планах — развитие Крутицкой, Шелепихинской, Симоновской, Карамышевской набережных, а также новых участков вдоль Филевского парка и театра «Мастерская Фоменко».

Ранее 5-tv.ru писал, что Сергей Собянин рассказал о развитии московского кинокластера.