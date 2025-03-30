Задержан подозреваемый в убийстве бизнесмена в поселке Мисайлово

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 45 0

Подозреваемый в убийстве бизнесмена в поселке Мисайлово задержан

Задержан подозреваемый в убийстве бизнесмена в поселке Мисайлово

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Телеканал «78»

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Мужчина самостоятельно явился в полицию и сообщил о произошедшем.

Правоохранители задержали в Ленинградском городском округе Москвы подозреваемого в убийстве бизнесмена. Об этом сообщила пресс-служба главного регионального следственного управления России в Telegram-канале. Преступление было совершено в поселке Мисайлово.

Задержан мужчина возрастом 47 лет. Он по своей воле пришел в полицию и сообщил о произошедшем. Подозреваемого поместили под стражу. Следствию предстоит выяснить мотив убийства. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение смерти другому человеку» и «Незаконный оборот оружия».

Убитый — 54-летний бизнесмен. Нападение произошло на парковке рядом с пустующим зданием в поселке Мисайлово Московской области. Камеры видеонаблюдения засняли, как подозреваемый выходил из белого автомобиля неподалеку от места преступления.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Санкт-Петербурге задолжавший арендатор расчленил хозяйку квартиры. Тело женщины подозреваемый затем перевозил в продуктовой тележке. Останки жертвы также были обнаружены в квартире, где проживал задержанный.

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