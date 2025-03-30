«Охота на ведьм»: Трамп прокомментировал утечку из правительственного чата

Об этом американский президент рассказал

Президент США Дональд Трамп заявил, что никто из членов его команды не понесет наказания за произошедшую недавно утечку сообщений из закрытого правительственного чата. Об этом политик заявил в интервью американским СМИ.

«Я думаю, что это просто охота на ведьм, и фейковые новости вроде вас говорят об этом все время, но это просто охота на ведьм, и об этом не следует говорить. Я не увольняю людей из-за фейковых новостей и охоты на ведьм», — объяснил лидер Соединенных Штатов.

Он также рассказал, что до сих пор всецело доверяет своему советнику по национальной безопасности Майклу Уолтцу, который по ошибке и добавил в секретную переписку главного редактора журнала The Atlantic Джеффри Голдберга. Инцидент произошел 24 марта и сразу же породил множество слухов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что по указу Дональда Трампа к 30 сентября 2025 года все сотрудники Агентства США по международному развитию, более известного, как USAID, будут уволены.