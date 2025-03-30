В Мьянме снова произошло землетрясение

Всего за два дня было зафиксировано 169 афтершоков.

В районе Мандалая, второго по величине города Мьянмы с населением около полутора миллиона человек, произошло очередное мощное землетрясение. Соответствующее заявление сделало Вьетнамское информационное агентство.

«Первоначальные сообщения указывают на то, что новое землетрясение произошло в 27 километрах к северу от Мандалая. <…> По словам некоторых свидетелей, многие люди закричали в панике и выбежали на улицы», — поделились подробностями в материале.

По предварительной информации, пострадавших нет. Также нет сведений о дополнительных разрушениях.

Известно, что первый толчок в Мьянме был зафиксирован в пятницу. Его магнитуда составила 7,7. Эпицентр располагался недалеко от Мандалая.

На данный момент, по сообщениям Государственного административного совета Мьянмы, число погибших в результате предыдущего землетрясения увеличилось до 1,7 тысячи человек. В свою очередь, 3,4 тысячи человек получили ранения и 300 человек числятся пропавшими без вести.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что сотрудники МЧС России начали спасательные операции в Мьянме и приступили к ликвидации последствий землетрясений.