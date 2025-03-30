Иран в ответном письме Трампу отклонил предложение США о прямых переговорах

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Дарья Корзина 32 0

Пезешкиан: Иран отклонил предложение Трампа о прямых переговорах в ответном письме

Иран в ответном письме Трампу отказал США в прямых переговорах

Фото: Reuters/Evelyn Hockstein

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В Тегеране отметили — пока доверие к Вашингтону не будет полностью восстановлено, существует возможность диалога через посредников.

Иран отклонил предложение президента США Дональда Трампа о прямых переговорах. Об этом заявил иранский президент Масуд Пезешкиан.

Он добавил, что Тегеран готов продолжать общение через посредников.

«Иран никогда не уклонялся от переговоров, и только нарушение обязательств (со стороны США. — Прим.ред) вызвало проблемы на этом пути, которые должны быть непременно компенсированы, а доверие (к США. — Прим.ред) восстановлено», — заявил Пезешкиан.

Президент Ирана также подчеркнул, что поведение Вашингтона в дальнейшем определит, как будут развиваться отношения и продолжатся ли переговоры.

Ранее 5-tv.ru писал, что переговоры по ядерной программе между Ираном и США невозможны. Тегеран может пересмотреть свою позицию, если Соединенные Штаты прекратят оказывать давление на Исламскую Республику. Дональд Трамп, в свою очередь, выразил желание заключить с Ираном соглашение по ядерному вопросу, изложив свое намерение в письме верховному лидеру Али Хаменеи. В этом послании Трамп отметил, что США рассматривают два пути решения проблемы — военный и дипломатический.

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