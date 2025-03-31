Гендиректор МИЦ «Известия» заявил об организации поджога могилы Федорчака

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Анастасия Лежепекова
Анастасия Лежепекова Эксклюзив 37 0

По его словам, весь мир должен увидеть и осознать всю правоту борьбы с таким врагом.

Гендиректор МИЦ «Известия» заявил об организации поджога могилы Федорчака

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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Акт вандализма с поджогом могилы недавно погибшего корреспондента «Известий» Александра Федорчака организован вражеской стороной, заявил генеральный директор МИЦ «Известия» Владимир Тюлин.

По его словам, весь мир должен увидеть и осознать всю правоту борьбы с таким врагом — беспинципным и аморальным. Тюлин заявил, что в «голове не укладывается», как можно сводить счеты с погибшим героически Федорчаком.

«Весь мир должен знать и видеть, что мы имеем дело с врагом, который сжигает кресты — христианские православные кресты. Еще и кресты на могиле. Полагаю, что эта акция, а в том, что она организована вражеской стороной, нет никакого сомнения, наглядно показывает всем нормальным людям, что с таким врагом нет и не может быть никаких разговоров. Эти люди понимают только язык силы. Воевать такие скоты способны лишь с теми, кто не может им ответить, — исподтишка, с безоружными или вовсе с мертвыми», — отметил Тюлин.

В ночь на 31 марта вандалы сожгли и разгромили могилу Федорчака, сообщили в издании. На кадрах видно, что крест был опален, цветы и венки сожжены.

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