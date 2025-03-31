Парижский суд признал Марин Ле Пен виновной в якобы растрате средств Европарламента. Приговор также вынесен еще восьми европейским депутатам.

Парламентариев обвинили в фиктивном найме помощников и выплате им зарплаты из фондов Европейского союза. Общую сумму ущерба оценили более чем в четыре миллиона евро. А лично Ле Пен признали виновной в растрате почти полумиллиона.

Приговором ей будет запрещено баллотироваться на выборах в течении пяти лет. Помимо этого, обвинение требует лишить Ле Пен свободы на тот же срок. Судя по всему, именно так в Париже решили избавиться от конкурента на голосовании в 2027 году.

Согласно опросам, на предстоящих выборах Ле Пен могла бы взять лидерство уже в первом туре и обогнать оппонентов из лагеря нынешнего президента Франции — Эммануэля Макрона.

По тем же неподтвержденным основаниям сейчас арестована Башкан Гагаузии Евгения Гуцул. Как говорят ее однопартийцы, подконтрольный Майе Санду суд пытается успеть вынести приговор до парламентских выборов, которые могут пройти в Молдавии осенью. Но аргументов для обвинения не хватает.