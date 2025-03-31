Собянин рассказал о ранней диагностике онкологии в эндоцентре «Коммунарки»

За три года в эндоскопическом центре Московского многопрофильного клинического центра «Коммунарка» провели больше 145 тысяч исследований. Об этом сообщил мэр Москва Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Эндоскопическое исследование помогает обнаружить опухоли ЖКТ на ранней стадии, когда заболевание протекает в основном бессимптомно. Например, врачи “Коммунарки” выявили свыше двух тысяч злокачественных новообразований, из них больше 200 — на нулевой стадии. Своевременная диагностика позволяет быстрее начать лечение, а время — один из ключевых факторов, влияющих на результат», — написал Сергей Собянин.

Небольшое новообразование медики могут удалить прямо во время исследования. Затем его отправляют в патоморфологическую лабораторию, чтобы поставить точный диагноз.

Сегодня в Москве функционируют четыре высокопотоковых эндоскопических центра, в которых провели в сумме больше 600 тысяч исследований. Во многом благодаря их работе качество диагностики стало выше. Количество случаев выявления онкозаболеваний ЖКТ на нулевой стадии выросло в полтора раза.