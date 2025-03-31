Творчеству все возрасты покорны: актер Сергей Епишев раскрыл секреты успеха

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина Эксклюзив 35 0

Актер Сергей Епишев: в любом возрасте можно о себе заявить

Фото, видео: Андрей Любимов/РБК/ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Награды и призы являются лишь вспомогательным инструментом для творческой личности.

Актер Сергей Епишев уверен, что для настоящего артиста нет возраста, в котором нельзя было бы заявить о себе. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru, приуроченном к церемонии вручения премии Художественного театра, он рассказал, что успех приходит к тем, кто не сдается.

«Побеждают упорные», — отметил актер, добавив, что важнее всего продолжать работать над собой и не останавливаться на достигнутом.

По словам Епишева, настоящий артист никогда не скажет, что его пик прошел.

«Человек может светиться, но все свое сияние истратить, а тот, кто будет светиться и еще при этом это все дело поддерживать, тот, мне кажется, и добьется больших высот», — подчеркнул он.

В своей речи актер также отметил, что для него главное — это процесс работы, а не награды. Призы и подарки, по его мнению, — это приятный, но лишь вспомогательный элемент, не более.

Церемония награждения прошла 28 марта на сцене МХТ имени Чехова. Премии были вручены молодым деятелям культуры до 35 лет, которые продемонстрировали выдающиеся достижения в прошлом году.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Мерзликин объяснил, в чем важность отсутствия поддержки.

-1° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
85.50
1.82 92.43
2.77
Аттракцион Венеры: любовный гороскоп на апрель 2025

Последние новости

23:56
«Эвакуация стала апогеем риска»: Федор Конюхов за 115 дней экспедиции потерял 15 килограммов
23:34
Где взять деньги на импорт? Запасы газа на Украине стремительно снижаются
23:12
Танцы и любовь: Полину Гагарину заметили в объятиях бывшего
22:55
Творчеству все возрасты покорны: актер Сергей Епишев раскрыл секреты успеха
22:38
Собянин рассказал о переселении по реновации в Тимирязевском районе
22:17
Умер актер из фильма «Три мушкетера»

Сейчас читают

«Готовим молодежь к земле»: как много 18−24-летних смогут мобилизовать США на Украине
Белый дом без демократов? Сможет ли Трамп удерживать власть в США 12 лет
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Не только «Паразиты» и «Игра в кальмара»: В чем успех корейского кино?

Интересные материалы

Какие постройки на даче облагаются налогом с 2025 года
🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🌓Чем для Овнов опасно солнечное затмение 29 марта 2025
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп