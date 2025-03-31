Творчеству все возрасты покорны: актер Сергей Епишев раскрыл секреты успеха

Награды и призы являются лишь вспомогательным инструментом для творческой личности.

Актер Сергей Епишев уверен, что для настоящего артиста нет возраста, в котором нельзя было бы заявить о себе. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru, приуроченном к церемонии вручения премии Художественного театра, он рассказал, что успех приходит к тем, кто не сдается.

«Побеждают упорные», — отметил актер, добавив, что важнее всего продолжать работать над собой и не останавливаться на достигнутом.

По словам Епишева, настоящий артист никогда не скажет, что его пик прошел.

«Человек может светиться, но все свое сияние истратить, а тот, кто будет светиться и еще при этом это все дело поддерживать, тот, мне кажется, и добьется больших высот», — подчеркнул он.

В своей речи актер также отметил, что для него главное — это процесс работы, а не награды. Призы и подарки, по его мнению, — это приятный, но лишь вспомогательный элемент, не более.

Церемония награждения прошла 28 марта на сцене МХТ имени Чехова. Премии были вручены молодым деятелям культуры до 35 лет, которые продемонстрировали выдающиеся достижения в прошлом году.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Мерзликин объяснил, в чем важность отсутствия поддержки.