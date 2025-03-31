Работать не ради похвалы: Мерзликин объяснил, в чем важность отсутствия поддержки

Иногда чужая оценка не играет никакой роли на пути к цели.

Юным артистам стоит учиться работать ради себя, а не ради похвалы. Так высказался актер театра и кино Андрей Мерзликин в эксклюзивном интервью 5-tv.ru в преддверии церемонии вручения премии Художественного театра.

В детстве Мерзликин, как и многие другие, получал похвалу, но со временем понял, что настоящая мотивация приходит от внутреннего стремления к совершенству, а не от внешних оценок.

«По идее, самое главное, особенно в юном возрасте, научиться работать без всяких похвалы и без всяких поддержек. Здорово, что существуют премии, они, скорее всего, более опытным, зрелым людям помогают открыть самим себе вот это поколение, познакомиться с ними», — отметил Мерзликин.

Церемония награждения состоялась 28 марта на сцене МХТ имени Чехова. Там были вручены премии талантливым деятелям культуры до 35 лет, продемонстрировавшим яркие достижения в прошлом году.

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