«На самом деле не было»: врач Бедроса Киркорова заявил, что певцу поставили неверный диагноз

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 35 0

Врач Новоселов: Бедросу Киркорову поставили неверный диагноз перед кончиной

Врач заявил об ошибочно поставленном диагнозе у отца Киркорова

Фото: © РИА Новости/Виталий Безруких

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Народный артист РФ скончался 18 марта 2025 года.

Перед смертью народному артисту РФ Бедросу Киркорову поставили неверный диагноз. Об этом сообщил его лечащий врач, Александр Новоселов в шоу одного из федеральных каналов. 

По словам медика, в эпикризе старшего Киркорова значился цирроз, которого на самом деле не было.

«Чем руководствовались специалисты, которые ставили ему этот диагноз, я не знаю», — отметил Новоселов.

Врач добавил, что занимался лечением пневмонии у артиста и активно использовал биологически активные добавки. Когда Бедрос Киркоров обратился к нему, он едва передвигался с помощью ходунков, но после курса лечения уже ходил без них.

Народный артист РФ Бедрос Киркоров ушел из жизни 18 марта в возрасте 92 лет.

Ранее 5-tv.ru писал, что дочь Филиппа Киркорова почтила память покойного дедушки. Подросток выложила в своем Telegram-канале подборку старых фотографий с народным артистом, сопровождая их теплыми словами.

После церемонии прощания пользователи сети начали критиковать внучку исполнителя. Некоторые посчитали, что дочь Киркорова вела себя неуместно на похоронах, предполагая, что она скрывала улыбку.

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