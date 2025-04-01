«На самом деле не было»: врач Бедроса Киркорова заявил, что певцу поставили неверный диагноз

Народный артист РФ скончался 18 марта 2025 года.

Перед смертью народному артисту РФ Бедросу Киркорову поставили неверный диагноз. Об этом сообщил его лечащий врач, Александр Новоселов в шоу одного из федеральных каналов.

По словам медика, в эпикризе старшего Киркорова значился цирроз, которого на самом деле не было.

«Чем руководствовались специалисты, которые ставили ему этот диагноз, я не знаю», — отметил Новоселов.

Врач добавил, что занимался лечением пневмонии у артиста и активно использовал биологически активные добавки. Когда Бедрос Киркоров обратился к нему, он едва передвигался с помощью ходунков, но после курса лечения уже ходил без них.

Народный артист РФ Бедрос Киркоров ушел из жизни 18 марта в возрасте 92 лет.

Ранее 5-tv.ru писал, что дочь Филиппа Киркорова почтила память покойного дедушки. Подросток выложила в своем Telegram-канале подборку старых фотографий с народным артистом, сопровождая их теплыми словами.

После церемонии прощания пользователи сети начали критиковать внучку исполнителя. Некоторые посчитали, что дочь Киркорова вела себя неуместно на похоронах, предполагая, что она скрывала улыбку.