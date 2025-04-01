Сильная жара и проблемы со связью: в Мьянме продолжаются спасательные работы после землетрясения

Российские спасатели в Мьянмне достали из-под завалов женщину, которая более двух суток пролежала под обломками здания после землетрясения. Аварийно-спасательные работы в пострадавших районах идут крайне сложно. Во-первых, очень серьезные разрушения, во-вторых, там сейчас температура около 40 градусов жары. По последним данным, число жертв уже превысило две тысячи человек, пострадавших почти четыре тысячи. Из Мьянмы эксклюзивный репортаж специального корреспондента «Известий» Александра Морозова.

Российские спасатели сейчас работают в Мандалае. Кинологи обследуют очередной разрушенный дом. Собака сигнализирует — пострадавший может быть жив. Спасатели при помощи специальной камеры пытаются проникнуть сквозь плиты. По сообщениям местных жителей, под завалами может находиться живой человек.

Этим утром удалось достать из-под завалов пятилетнюю девочку и ее беременную маму.

«Мы определили ее местоположение по этому стуку. Потом попросили всех помолчать, чтобы мы смогли точно установить, где она находится», — заявил глава спасательного отряда из Китая Мо Ван.

Специальные бригады работают в несколько смен днем и ночью. Спасатели приступили к разбору завалов. При помощи болгарки пилят арматуру. Также на одной из улиц работают два экскаватора, их подогнали для того, чтобы разобрать все обрушения.

Миллионный город Мандалай первым в стране принял на себя удары мощного землетрясения. Здесь — самое большое количество погибших.

40-градусная жара и запах осложняют проведение работ. И чтобы было как-то легче, местные жители, они же волонтеры, раздают всем медицинские маски.

Землетрясение повредило и многие больницы. Они все равно работают, однако пациентов приходится принимать под открытым небом. И это не единственная проблема.

«Трудно оценить полный масштаб ущерба и понять, куда везти больных, потому что тут постоянно перебои со связью. А еще регулярно отключается электричество», — заявил член организации «Врачи без границ» Оскар Шайбле.

Число жертв стихии уже превысило две тысячи человек, установить точнее мешают как раз проблемы со связью.

Техника спасателей добралась до города Мандалай, который принял на себя самый мощный удар стихии. Сейчас здесь на территории местного стадиона будет располагаться координационный штаб, который будет руководить работой спасателей. Группировка наших спасателей насчитывает 250 человек. В ближайшее время прибудут еще группы из Центральной России.