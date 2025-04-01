Каждый третий — нелегал: в Петербурге прошли рейды по складам сервисов доставки

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Проверили более 30 дарксторов, торгующих продуктами.

Фото, видео: Роман Пименов/ТАСС; 5-tv.ru

Каждый третий курьер в Петербурге оказался нелегалом. Это результаты проверки, которую местные полицейские провели примерно в 30 дарксторах, торгующих продуктами с доставкой на дом. Стражи порядка пошли туда не случайно, наводку дали инспекторы ГАИ, несколько недель проверявшие курьеров на велосипедах.

Ну, во-первых, многих просто лишили транспортных средств, так как они были повышенной мощности. А во-вторых, заметили, что у большинства иностранцев нет необходимых документов.

И вот теперь полицейские проверили магазины, и вопросы о том, почему на работу устраивают нелегалов, будут заданы компаниям. То есть им грозят штрафы до полумиллиона рублей за каждого мигранта.

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