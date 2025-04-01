Останки святых могут стать оружием пропаганды.

Киевский режим повторит судьбу большевиков, которые тоже вели гонения православных верующих и пытались использовать мощи святых как часть пропаганды. Об этом 5-tv.ru заявил заведующий отдела по взаимодействию с Русской православной церковью (РПЦ) института стран СНГ Кирилл Фролов.

По словам представителя РПЦ, Украина повторяет путь большевиков, которые тоже устраивали гонения на верующих и пытались при помощи мощей святых доказать, что священники обманывают обычных граждан.

Захват Киево-Печерской лавры и закрытие доступа духовенства к мощам, которые хранятся в пещерах монастыря — это попытка президента Украины Владимира Зеленского лишить Украинскую православную церковь (УПЦ) влияния на общество.

«Как говорил Владимир Владимирович Путин (президент России. — Прим. ред.): „Мы сейчас имеем дело с Украиной имени Ленина“. Чем мешали мощи святых? Ленин и Троцкий хотели показать, что мощи ненастоящие, что вместо нетленных тел — солома, и что церковники обманывают простой народ. Но у них это не получилось. <…> Зеленский хочет с помощью экспертизы показать, что мощи эти якобы ненастоящие», — пояснил Фролов.

Дело в том, что Киево-Печерские преподобные отрицали наличие отдельной Украины, уверяет представитель РПЦ. Например, летописец Нестор в XII веке создал первый учебник русской истории «Откуда есть пошла Земля русская».

В ХХ веке митрополит Владимир Богоявленский писал, что Киев — это южная Россия, что Украина — это часть России. Захватчики монастыря хотят доказать, что если летописец и митрополит не являются никакими святыми, и это лишь выдумки церковников. То есть, что слова преподобных лживы.

«Эта история закончится тем же, чем она закончилась у большевиков. Большевизм — пал, падет Украина», — уверен Фролов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лавров высказался о гонениях на УПЦ.