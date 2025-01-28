«Демонстративное бездействие ЮНЕСКО»: Лавров высказался о гонениях на УПЦ

Лавров: УПЦ насильно выдворяют из Киево-Печерской лавры
Фото, видео: © РИА Новости/Стрингер; 5-tv.ru
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Глав МИД заявил, что действия украинского руководства не направлены против людей, связанных с русской культурой.
На фоне гонений на Украинскую православную церковь (УПЦ) ЮНЕСКО демонстративно бездействует. Об этом 28 января заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.
По словам министра, действия украинского руководства не направлены против людей, связанных с русской культурой. Однако они представляют собой «вопиющее и дерзкое нарушение статьи 1 Устава ООН», которая требует уважать права каждого человека вне зависимости от его вероисповедания, пола, языка и расы.
«Демонстративно бездействует ЮНЕСКО и на фоне непрекращающихся гонений на украинскую каноническую православную церковь. Ее насильно выдворяют из территории еще одного объекта всемирного наследия — Киево-Печерской лавры, и закрывают глаза на полное вытеснение на Украине и в Прибалтике русского языка из образования, средств массовой информации, культуры, науки и повседневной жизни», — заявил Лавров.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что министерство иностранных дел России поприветствовало доклад ООН с критикой Киева о запрете УПЦ. Президент России Владимир Путин, подводя итоги 2024 года, назвал безбожниками тех, кто устраивает на Украине гонения на православную церковь.
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