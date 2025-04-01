Молодой человек убил бабушку и брата в Курской области

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 56 0

Подозреваемого в преступлении 21-летнего жителя Железногорска задержали оперативники.

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Блинов; СУ СК РФ ПО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ; 5-tv.ru

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Тема:
Курская область

Молодой человек, подозреваемый в совершении убийств своих родственников — 72-летней бабушки и 10-летнего брата, задержан оперативниками. Об этом сообщает СУ СК РФ по Курской области в официальном Telegram-канале.

Известно, что 21-летний парень нанес своим родным множественные удары ножом в ночь на 1 апреля в городе Железногорск. В квартире были обнаружены их тела, а подозреваемый попытался скрыться с места преступления. Органы Министерства внутренних дел РФ объявили предполагаемого преступника в розыск.

В данный момент возбуждено уголовное дело по пунктам «а» и «в» второй части 105-й статьи УК РФ («Убийство двух лиц, в том числе одного малолетнего»). Преступление было раскрыто в самые кратчайшие сроки благодаря взаимодействию сотрудников МВД, следователей и криминалистов.

Фото, Видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; СУ СК РФ ПО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ; 5-tv.ru

«По версии следствия, в ночь на 1 апреля 2025 года подозреваемый, находясь в помещении квартиры дома по улице Ленина города Железногорска, на почве личных неприязненных отношений нанес множественные удары ножом своей 72-летней бабушке и 10-летнему двоюродному брату», — сообщили в ведомстве.

Оба родственника скончались из-за полученных травм. В данный момент назначены специальные экспертизы и проводятся следственные действия для уточнения всех обстоятельств преступления. Сотрудники СК РФ уже провели осмотр места происшествия и задокументировали все улики.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге на Загородном проспекте в подъезде жилого дома был обнаружен полиэтиленовый пакет с фрагментами человеческого тела. Подозреваемым в убийстве является 77-летний местный житель Николай Шапкин.

При осмотре его комнаты в коммунальной квартире были обнаружены оставшиеся пакеты с фрагментами тела, документы на имя 63-летней Антонины Сергеевой, женская одежда, а также несколько ножей.

Тема:
Курская область
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