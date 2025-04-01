«Принимаю версии»: Седокова заинтриговала снимками с неизвестным мужчиной

Певица пришла в себя после смерти бывшего мужа Яниса Тиммы и вернулась к работе.

Певица Анна Седокова заинтриговала подписчиков кадрами с неизвестным мужчиной. Артистка выложила в социальных сетях фото на фоне слухов о романе с одним из игроков футбольного клуба «Зенит», чьи матчи Седокова теперь посещает регулярно. Кадры показал 7Дней.ru.

Однако артистка быстро расставила все точки над «и», Как оказалось, это был всего лишь анонс предстоящей премьеры.

«У меня для вас сюрприз! Долгожданный и очень красивый дуэт уже 4 апреля. Интересно, вы уже разгадали, с кем он будет? Принимаю версии», — написала Седокова.

А пока певица готовится к премьере новой песни, ее бывшие отношения с семьей Яниса Тиммы продолжают оставаться на слуху. Отец баскетболиста, Райтис, обвинил певицу в том, что она не вернула личные вещи его сына после разрыва. Среди пропавших предметов — коллекция дорогой обуви Яниса, которую, по словам Райтиса, Седокова оставила себе.

Бывший свекор в очередной раз пытается встретиться с певицей, но та, похоже, предпочитает избегать общения с близкими Тиммы.

Ранее 5-tv.ru писал, что сын Седоковой пошел по стопам умершего Тиммы