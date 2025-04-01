Собянин рассказал, как работает новый стандарт экстренной медицинской помощи

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Собянин: Всю экстренную медпомощь в Москве оказывают по новому стандарту

Собянин рассказал, как работает новый стандарт экстренной медицинской помощи

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы/mos.ru

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В дальнейшем планируется улучшать качество работы городских стационаров.

Москва стала первой в России, кто разработал и внедрил новый стандарт экстренной медицинской помощи. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. В дальнейшем планируется улучшать качество работы скорой помощи и городских стационаров.

Новый стандарт включает в себя несколько ключевых элементов:

  1. Единые медицинские алгоритмы для каждого медработника, а также последовательность диагностических процедур и манипуляций, применяемых при экстренной помощи.
  2. Профессионализм в командной работе — высокие требования к квалификации сотрудников и мультидисциплинарный подход к оказанию специализированной помощи.
  3. Цифровизация процессов — интеграция с экстренными службами и медицинскими учреждениями города, а также использование единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС), которая позволяет врачам круглосуточно получать доступ к электронным медицинским данным. Внедрение системы «триаж», которая распределяет пациентов по категориям в зависимости от срочности помощи.
  4. Технологические и логистические решения — улучшенная планировка приемных отделений, оптимизация расположения служб, что сокращает время от поступления пациента до начала оказания помощи, а также организация работы по принципу «врач к пациенту».
  5. Единый стандарт оснащения медицинского оборудования.

Все эти изменения направлены на повышение комфорта и качества обслуживания пациентов. В новых приемных отделениях и флагманских центрах предусмотрены комфортные зоны ожидания, гардеробы, стойки, кулеры с водой, смотровые комнаты и шкафчики для личных вещей.

«Благодаря созданию новых флагманских центров и трансформации существующих приемных отделений по новому стандарту на сегодняшний день работают все взрослые многопрофильные больницы Москвы», — отметил Сергей Собянин.

Ранее 5-tv.ru писал, что Сергей Собянин рассказал об уникальных разработках «новаторов Москвы».

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