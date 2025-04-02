Врачи ВСУ по всему фронту открыли секретные лаборатории, откуда донорские органы развозились по всему миру. Журналистам «Известий» удалось выяснить, какую жуткую роль во всей этой схеме сыграли боевики националистического батальона «Холодный Яр». Все найденные доказательства у корреспондента «Известий» Дениса Кулаги.

Страшные кадры мы показываем впервые. Освобожденный Артемовск. Осень 2024-го. Российские разведчики в поисках возможных диверсионных групп противника осматривают подвалы разрушенных зданий.

Экшен-камера фиксирует каждый шаг. По узким выгоревшим коридорам разведчики выходят к секретной операционной. И очень похоже, что в ней боролись не за жизнь человека, а за сохранность его внутренних органов.

«Операционные столы больше походили на разделочные», — заявил военнослужащий армии России с позывным Дрейк.

Два сгоревших операционных светильника. Кругом крупные и мелкие контейнеры для органических медицинских отходов. Эксклюзивные кадры и страшные находки легли в основу расследования нашего телеканала о работе черных трансплантологов на подконтрольных киевскому режиму территориях.

«К нам заехал батальон „Холодный Яр“ — 93-я бригада. С ними доктора», — заявила бывшая медсестра артемовской клинической городской больницы Светлана.

«Холодный Яр» — личная охрана подпольных хирургов, говорят медики, которые прежде работали с ними бок о бок. И, словно по стечению обстоятельств, бойцы этой бригады всегда находятся там, где у ВСУ большие потери. Так было в Артемовске, так происходит сейчас в Покровске.

Командир 93-й бригады «Холодный Яр» Павел Палиса — тот, кого сами вэсэушники называют мясником после операции, известной как «Бахмутская мясорубка», где потери ВСУ исчисляются десятками тысяч человек — назначен замглавы офиса Зеленского.

А на прошлой неделе вошел в группу переговорщиков с США в Саудовской Аравии.

Украинский закон «О регулировании вопроса трансплантации анатомических материалов человека», который был принят еще в 2021-м, буквально легализовал работу черных трансплантологов.

Фамилии тех, кто так или иначе был связан с черной трансплантологией на Украине, постепенно начинают всплывать. Так, например, киевские СМИ выступили с сенсационным заявлением: украинский экс-заместитель министра здравоохранения подозревается в участии в масштабной схеме вывоза за границу анатомических материалов людей.

Заветная мечта украинцев — попасть в Европу — становится реальностью, но только частично. Вернее, по частям.