«Валера всегда помогает»: как Татьяна Буланова делит семейный бюджет с молодым мужем

Звезда и ее возлюбленный проживают в разных городах.

Заслуженная артистка России Татьяна Буланова и ее молодой возлюбленный Валерий Руднев живут в разных городах, однако это не мешает паре иметь общий бюджет. Об этом певица рассказала в беседе с «МК».

Знаменитость поделилась тем, что средства мужа они тратят вместе, а заработанными ею деньгами она распоряжается лично.

«Классический вариант семейного бюджета. Мне это очень нравится, меня устраивает. Если у меня нет денег, это без вопросов, Валера всегда помогает. Но очень редко случается, когда у Валеры нет. Я ему предлагаю: „Давай я тебе дам“. Он всегда отвечает: „Нет“. Сам справляется», — пояснила она.

Переезжать к своему избраннику Буланова не собирается, поскольку питает особые чувства к северной столице.

«Петербург — это моя жизнь. Моя душа там. Хотя я Москву очень люблю. Особенно когда хорошая погода», — рассказала Татьяна.

Летом 2023 года Буланова вышла замуж за мужчину, который моложе ее на 19 лет. Пара делилась, что торжество обошлось примерно в пять миллионов рублей.

Татьяна счастлива в браке. Эстрадная певица называет спутника лучшим из своих трех мужей.

Ранее, писал 5-tv.ru, Татьяна Буланова рассказала о переменах в личной жизни.