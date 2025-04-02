Первые кадры: как российские военные освободили населенный пункт Разлив в ДНР

Появились подробности операции по освобождению населенного пункта Разлив в Донецкой Народной Республике. Бои за село продолжались десять дней. Наши штурмовики шли в наступление малыми группами. Мощную огневую поддержку им оказывали артиллерийские расчеты, а также операторы FPV-дронов. Передовые подразделения зачистили в Разливе около четырехсот строений.

«Штурм у нас был три человека: два человека, закрепляющиеся, один на поддержке на эвакуации. Если обнаружим какой-то укреп — первым делом туда отправляется граната, ну или залп 5-6 патронов», — рассказал штурмовик с позывным «Атаман».

Зачистив населенный пункт, который являлся логистическим центром боевиков, военнослужащие установили российский флаг и приступили к разминированию. Освобождение Разлива позволило нашим военным существенно укрепить позиции в направлении Днепропетровской области.