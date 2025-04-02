Больше, чем у Бурунова? Какие гонорары ждут Ефремова после освобождения

Без работы актер не останется, а напротив — станет востребованной звездой.

Больше двух миллионов рублей за съемочный день будет получать заслуженный артист России Михаил Ефремов после возвращения из тюрьмы. Об этом изданию KP.RU рассказал продюсер и друг семьи актера Евгений Морозов.

По словам кинематографиста, после возвращения из тюрьмы Михаил Ефремов будет зарабатывать больше, чем другой высокооплачиваемый отечественный актер — к примеру, Сергей Бурунов.

«Сейчас, после возвращения, Ефремов станет самым кассовым актером. Ассоциация продюсеров решила поддержать Мишу, под него уже расчищают место в новых сериалах, вводят туда нового героя, чтобы у Ефремова была работа. <…> Гонорар Ефремову уже назначен — два миллиона 500 тысяч рублей за съемочный день», — пояснил Морозов.

Продюсер утверждает, что работать артист начнет уже в мае. Кинематографист уверен, что без работы Ефремов не останется, напротив, станет очень востребован. Все потому, что актер обладает талантом, который «не пропьешь».

В 2020 году Михаил Ефремов попал в автомобильную аварию, в которой погиб курьер Сергей Захаров. Виновником ДТП был признан актер. Он находился за рулем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Артиста приговорили к 7,5 годам лишения свободы. Но выйдет Ефремов уже в середине апреля текущего года благодаря условно-досрочному освобождению (УДО).

Ранее 5-tv.ru писало о том, что врач рассказал о здоровье Михаила Ефремова.