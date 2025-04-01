«У него третья стадия заболевания»: врач рассказал о здоровье Михаила Ефремова

После освобождения актер сосредоточится на лечении.

Актер Михаил Ефремов, страдающий хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ), готовится вернуться в обычную жизнь. Только в первую очередь ему предстоит сосредоточиться на восстановлении. Пульмонолог Вячеслав Овечкин рассказал aif.ru, что без должного лечения и отказа от вредных привычек последствия у Ефремова для здоровья могут быть катастрофическими.

По словам эксперта, скорее всего, у Ефремова третья стадия заболевания, с возможным обострением. В этот период состояние больного резко ухудшается, что проявляется в кашле, одышке и даже повышенной температуре. В самых тяжелых случаях люди с ХОБЛ нуждаются в постоянной кислородной поддержке.

Ефремову предстоит пройти курс терапии с использованием бронхолитиков и отхаркивающих средств. В зависимости от стадии заболевания, могут быть назначены антибиотики, если будет выявлена бактериальная инфекция. Также специалист уверен, что актеру потребуется кислородная поддержка, так как его легочные объемы недостаточны для нормальной голосовой функции. Врачи обращают внимание на необходимость отказа от курения, ведь большинство пациентов с ХОБЛ страдают именно из-за этой вредной привычки.

Если Ефремов продолжит курить и не начнет лечение, его состояние может сильно ухудшиться. В худшем случае ему грозит полная зависимость от кислородных баллонов и невозможность нормально обслуживать себя в быту. Овечкин отмечает, что на поздних стадиях заболевания человеку становится тяжело даже выйти на улицу без дополнительной кислородной поддержки.

«Потому что, я слышал, он не может даже нормально разговаривать. То есть ему не хватает легочных объемов, дыхания для того, чтобы обеспечить голосовую функцию», — рассказал врач.

ХОБЛ — это хроническое заболевание, которое нельзя вылечить, но можно приостановить его прогрессирование. На поздних стадиях болезни пациентам трудно обходиться без кислорода, и качество жизни становится значительно хуже. В итоге, многие из них погибают от осложнений, таких как пневмония. Таким образом, для Ефремова важно срочно начать лечение, иначе его жизнь может стать тяжелой и ограниченной.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Никита Ефремов высказался об освобождении своего отца. Из колонии Михаил Ефремов выйдет девятого апреля.