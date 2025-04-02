«Веко надулось»: школьник в Приморье воткнул ручку в глаз однокласснице

Он долгое время издевался над девочкой, но на этот раз ссора зашла слишком далеко.

В селе Веденка Приморского края школьник воткнул ручку в глаз своей одноклассницы. В беседе с 5-tv.ru мать пострадавшей девочки рассказала, что мальчик уже долгое время издевается над ее ребенком.

Незадолго до случившегося одноклассник толкал парту девочки. В один момент школьница повернулась и попросила так не делать. Мальчик в ответ лишь толкнул ее. Тогда девочка дала обидчику подзатыльник, но в ответ он нанес ей удар кулаком в глаз.

«Она сначала не поняла, верхнее веко надулось и сильно болело. Она не поняла, что в этот момент он воткнул ей ручку в глаз. Она почувствовала только удар. Она хотела потрогать то место, которое болит, и оказалось, что у нее там торчит ручка. Ну и все, а дальше больницы, дальше Владивосток, операции», — сообщила она.

Наталья добавила, что ручку из глаза извлеки уже медики, но осколки все еще остаются внутри. Вопрос о том, где и как их будут доставать, еще решается. Кроме того. Еще предстоит назначить соответствующее лечение для девочки дальше.

Мать пострадавшей отметила, что ее одноклассник не в первый раз ведет себя так по отношению к девочке. До этого он ее пинал и оскорблял. Как утверждает Наталья, школьник растет в неблагополучной семье.

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