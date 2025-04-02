Сотни жителей российских регионов стали жертвами новой волны финансовых пирамид

Сразу в нескольких российских регионах сотни человек стали жертвами хитрой финансовой схемы. Потерпевшим в основном это молодежь предлагали быстро и с минимальными вложениями обогатиться. Яркая реклама, множество положительных отзывов.

Именно такую картинку видели в социальных сетях потенциальные бизнесмены. На деле же это была банальная финансовая пирамида. О новых продвинутых методах выманивания денег, которые сегодня используют аферисты, рассказал корреспондент «Известий» Кирилл Поляков.

Бизнес по аренде портативных аккумуляторов для гаджетов оказался обычной финансовой пирамидой. Уральская компания предлагает клиентам инвестировать в пауэрбанки. Минимальный вклад — 400 долларов, это около 35 тысяч рублей. Чем больше денег вкладывает партнер, тем выше его статус и, следовательно, выплаты.

«Мне выплатили, да без убытка то, что я вкладывал. Я свои деньги просто два месяца продержал просто так и не получил от своих инвестиций ничего. Ноль. Вот такой вот я получил», — рассказал бывший инвестор Rainbow Shared Energy (RSE) Владимир Сушков.

Владимир легко отделался. Заработал только тот, кто оказался на пике пирамиды. Другие — послужили основанием для верхушки. Искать некого и негде. На месте юридического адреса в Тюмени пусто. В Новосибирске тоже не знают про такую компанию.

Есть только сайт. Там даже уточняют — это не пирамида. Там указан номер какого-то свидетельства. Правда, китайского. В Центральном банке России компанию внесли в предупредительный список. Проверить, легально ли работает финансовая организация, можно на сайте Банка России. Кроме этого, существуют конкретные признаки пирамиды: обещание высокой доходности, в несколько раз превышающей рыночный уровень, гарантирование доходности, что запрещено на рынке ценных бумаг, а также отсутствие собственных основных средств и других дорогостоящих активов.

Архитекторы финансовых пирамид используют модные тренды для привлечения молодежи. Например, существует легенда о легком заработке на криптовалютах.

«Есть как я уже сказал, пирамида для пенсионеров, для студентов. Единственное, что студенты более податливые, у них нет опыта. Раз. второе. Они никогда не попадали на финансовые пирамиды, не знают, что это такое. Ну и третье — у молодых людей чувство риска менее развито», — объяснил эксперт Лаборатории финансовой грамоты ЭФ МГУ Марат Сафиулин.

Финансовые пирамиды маскируют под франшизу. Наталья хотела заниматься доставкой еды под брендом раскрученной компании. Заплатила 1,7 миллиона рублей, после чего все участники процесса, обещавшие золотые горы, пропали.

«Упаковка франшизы. Создание ноу-хау. Разработка логотипа, разработка финансовой модели. Маркетинг кит, анализ конкурентов по франшизе», — рассказала про завлекающие слоганы финансовых пирамид пострадавшая Наталья Терзи.

И таких горе-предпринимателей — несколько десятков человек. Они объединились и обратились в юридическую компанию. Но вернуть хотя часть денег практически невозможно.

«Отдаленно это похоже на финансовую пирамиду, но не совсем. Схема более изощренная на самом деле, потому что она маскируется под гражданско-правовой договор. Модное слова франчайзинг, франшиза. Не все это понимают», — отметил юрист Руслан Кислов.

Мошенники ищут своих жертв в социальных сетях и мессенджерах. Предлагают заработать, не выходя из дома. Людям объясняют правила игры и даже по началу платят для усыпления бдительности.

«Нужно было просто нажать на сердечко, и товар добавлялся к тебе в избранное. Ну, прошла, поставила, скинула скрины, попросили прислать номер телефона и перевели оплату. Было немного странновато, потому что не спрашивали больше ничего», — рассказала пострадавшая Кристина Никитина.

Дальше нужно было выкупать товары, а потом отменять заказы. Сначала недорогие. Потом дороже. Суммы больше 50 тысяч рублей уже не возвращались.