На Украине раскольники из созданной властями Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили еще один храм. При поддержке радикалов из террористического «Правого сектора*» они ворвались в Успенскую церковь села Дубовцы Черновицкой области.

А в древней Киево-Печерской лавре верующим под предлогом инвентаризации закрыли доступ в пещеры, где покоятся мощи святых. От том, как Киев прямо во время Великого поста активизировал кампанию против канонического православия, рассказал корреспондент «Известий» Николай Иванов.

Появились эксклюзивные кадры из Киево-Печерской лавры. На входе там дежурит полиция. Ближние и дальние пещеры с мощами святых опечатаны, замки — поменяли.

В храме идет служба. Верующие все понимают, зачем на территорию православной обители пришла комиссия по инвентаризации.

«Срезали замки, поставили свои звонки, хотят монахов выгнать. Хотят, чтобы здесь была ПЦУ», — говорит одна из верующих.

В это же время в Черкассах митрополит Феодосий предупреждает: рейдеры из раскольнической ПЦУ собираются захватить очередные православные храмы.

«У нас архиереи, священники в СИЗО сидят, митрополит Арсений. Мы не вши, мы не гниды, мы не люди третьего сорта, мы такие же граждане Украины. И то, что делается против нас, это геноцид по религиозному признаку, полностью подпадает под конвенцию о геноциде ООН», — заявил он.

Что важно — митрополит Феодосий говорит на украинском языке, не ввязывается в политику. При этом в октябре 2024 года рейдеры и бандеровцы его избили. При нападении на храм пострадали еще 12 человек.

Для украинских нацистов такое отношение к православию — традиция. Из рассекреченных документов известно, что в годы Великой Отечественной бандеровцы устраняли священников, которые отказывались переходить в так называемую Автокефальную церковь, которую опекал Третий рейх. Только за лето 1943 года было убито 27 православных батюшек из Автономной церкви. Они признавали верховенство Московского Патриархата. Вот фрагмент из справки, которая была направлена в Совет народных комиссаров СССР в 1944 архиепископом Курским и Белгородским: «Участились случаи убийства бандеровцами автономных священников. Автокефалисты пошли дальше. Они решились уничтожить главного своего противника митрополита Алексия. Против такого мероприятия не возражали, по-видимому, и немцы».

Религиозная гражданская война на Украине — лишь продолжение старой нацистской традиции. Мощи святых в Киево-Печерской лавре для бандеровцев — раздражитель.

«Объекты издевательства — это как бы сердцевина, это останки тех верующих людей, которые ассоциируются именно с русским православием. А именно память об этой русской истории, культуре и вере и пытается стереть из сознания украинцев украинская власть», — заявил Вахтанг Кипшидзе, зампред синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ.

Неугодных — убирают.

«Выполнялся завет Бжезинского, вот, в Украине. Он мог такое сказать, это вполне возможно, где-то в частной беседе, поэтому его слова о том, что Советский союз мы победили, но пока мы не победим православную церковь, мы не сможем управлять славянами», — отмечает Геннадий Шкиль, настоятель Храма во имя преподобного Серафима Саровского в городе Голая Пристань Херсонской епархии УПЦ.

Раскол — в интересах Запада. Православие — тот фундамент, который связывает Украину и Россию, и нужно его разрушить. Для украинцев открыли окно Овертона: сначала подкинули идею о религиозной независимости, потом подменили понятия. Теперь раскольники — это официальная церковь, а каноническая — изгои. Даже календарь поменяли, теперь он совпадает с католическим и протестантским.

«Западу недостаточно оккупации территории Украины, потому что на территории Украины всегда жил один из самых многоверующих народов. И оккупировать территорию Украины, не оккупировав ее в религиозном плане, ну, просто невозможно», — заявила журналист, директор благотворительного фонда Майя Пирогова.

Киево-Печерская лавра и верующие — препятствие на пути тех, кто действует согласно этому плану.

* — экстремистская организация, запрещена в РФ