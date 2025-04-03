Продлевают молодость: самые полезные для красоты и здоровья напитки

Внешний вид человека во многом зависит от его рациона.

Самые полезные для здоровья напитки — это вода, натуральные соки, зеленый чай, натуральный кофе и какао. Об этом Газете.ру рассказала врач-гастроэнтеролог Шота Каландия.

Вода играет важную роль в поддержании здоровья. Она улучшает пищеварение, способствует усвоению питательных веществ и выведению токсинов. Если соблюдать питьевой режим, можно быстро наладить функционирование всех органов и систем.

Не будут лишними в рационе и свежевыжатые соки. Каждый из них обладает уникальными полезными свойствами. Черничный, например, хорошо влияет на зрение и сохраняет молодость организма. А гранатовый полезен для сердечно-сосудистой системы.

В свекольном соке содержится много клетчатки и пектина, благодаря чему этот напиток способен выводить из организма тяжелые металлы, а также препятствовать росту числа вредных бактерий.

Еще один полезный напиток — зеленый чай. Он замедляет процессы старения в организме благодаря высокому содержанию антиоксидантов.

«Стоит также сказать про пользу натурального кофе. Этот напиток содержит кофеиновую кислоту, стимулирующую выработку коллагена, который помогает коже оставаться упругой и эластичной. Также кофе богат антиоксидантами, защищающими клетки от разрушительного воздействия свободных радикалов», — рассказала врач.

Выработку коллагена также может стимулировать какао. В этом помогает фолиевая кислота в составе. Кроме того, напиток содержит пантотеновую кислоту, которая препятствует обезвоживанию кожи.

Однако, какими бы полезными ни были эти напитки, злоупотреблять ими не стоит.

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