Киевский режим делает все для срыва договоренностей между Москвой и Вашингтоном.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают наносить удары по энергетической инфраструктуре России. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны страны.

За прошедшие сутки ВСУ четырежды атаковали российскую энергетическую инфраструктуру — в Луганске, а также Курской, Белгородской и Запорожской областях.

«В Курской области в 02.11 в результате атаки украинского ударного БПЛА по энергообъекту филиала ПАО „Россети Центр“ — „Курскэнерго“ произошло отключение высоковольтной линии 110 кВ „Сеймская — Клюква № 1“, без электроснабжения осталось более 1,2 тысячи бытовых потребителей», — уточнили в Минобороны.

По данным ведомства, в Луганске в результате атаки украинского ударного беспилотника на газораспределительную станцию «Сватово» филиала ООО «Черноморнефтегаз» — Управление магистральных газопроводов «Луганскгаз» повреждено оборудование. Атак также привела к возгоранию на объекте, было прервано газоснабжение более 11 тысяч потребителей.

В Белгородской области в результате артиллерийского обстрела боевиками подстанции 110 кВ «Максимовка» филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго» и вывода из строя трансформатора без света оставались более 1,7 тысяч человек.

В Запорожской области атака ВСУ на электроподстанцию 35 кВ «Васильевка» ГУП «Таврия Энерго» привела в возгоранию масляного выключателя. В результате порядка девяти тысяч жителей города Васильевка и Васильевского района остались без тепла и света.

До этого стало известно, что ВСУ пытались атаковать с помощью беспилотников нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае.





