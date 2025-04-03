Никаких пошлин для России: на Западе оскорблены решением Трампа

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 17 0

Журналист Боуз: Россия не будет платить пошлины США

Никаких пошлин для России: на Западе оскорблены решением Трампа

Фото: Reuters/Carlos Barria

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Евросоюзу предстоит оплачивать налоги в размере 20%, а Украине и Великобритании от 10% до 25%.

Ирландский журналист Чей Боуз глубоко озадачен списком государств, против которых американский президент Дональд Трамп ввел торговые пошлины. Публикацию со своими вопросами он оставил в своем личном блоге в соцсети X.

«ЕС будет платить 20% пошлины по всем направлениям. И 25% на поставки автомобилей в США. Украина и Великобритания будут платить 10% и 25% в некоторых случаях», — рассчитал обозреватель.

Однако, что удивило Боуза, России в списке новых налогов — нет. Соответственно, государство не будет платить американцам повышенные пошлины.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что реакция мировых рынков на беспрецедентные пошлины США в отношении товаров почти из двухсот стран не заставила себя ждать.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний потерял почти 1,5%. Американский Nasdaq после объявления новых тарифов президента США Дональда Трампа рухнул на 4,5%. Падение продемонстрировали S& P 500 и Dow Jones. Японский Nikkei 225 упал почти на 3,5%. При этом цена на золото побила рекорд, превысив 3,2 тысячи долларов за унцию.

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