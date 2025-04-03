«У меня украл»: Седокова раскрыла неожиданную правду о Янисе Тимме

Артистка долго молчала о смерти экс-супруга, но, начав говорить, не может успокоиться.

Певица Анна Седокова заявила, что забрала из вещей умершего экс-супруга Яниса Тиммы то, что изначально принадлежало ей. Об этом пишет 7Дней.ru.

После трагической смерти Яниса Тиммы его семья направила обвинения в адрес Анны Седоковой, утверждая, что она могла быть причастна к случившемуся. Певица долго оставалась в тени, но настала пора высказать свои мысли и чувства. Анна уверяет, что все последние четыре года, когда Тимма фактически не работал, она была той, кто обеспечивал их семью, и эта ситуация делает обвинения о пропаже миллионов баскетболиста — абсурдными.

«Телефоны я забрала свои, которые Янис у меня украл, уходя. Его телефоны остались у следствия. Это есть в материалах дела со всеми доказательствами. Вы хотите знать правду? А что, если она изменит ваше мнение о нем?» — ответила Анна на претензии родственников погибшего экс-супруга в личном блоге.

Седокова, по ее заверению, старалась сделать все возможное, чтобы сохранить его достоинство, даже когда сама подвергалась нападкам со стороны обстоятельств. Теперь, вступив в открытый диалог, она надеется, что ее слова помогут прояснить ситуацию и развеять тень подозрений, нависшую над ней.

Смерть Яниса Тиммы

Тело 32-летнего Яниса Тиммы, экс-мужа певицы Анастасии Седоковой, обнаружили в московском хостеле в ночь на 17 декабря 2024 года. Спортсмен покончил с собой. Пара официально развелась всего лишь за неделю до происшествия, 9 декабря, завершив четырехлетний брак, наполненный расставаниями и примирениями. Осенью Седокова заявила об окончательном разрыве, несмотря на попытки Тиммы сохранить отношения. Расход прошел без публичных скандалов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Седокова заинтриговала снимками с неизвестным мужчиной.