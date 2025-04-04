«Внедрение чужих сил»: почему Страхов не любит психотерапевтов и гипнотизеров

Актер не обращается к этим специалистам за помощью.

Гипноз — это внедрение в сознание чужих сил. Такое мнение корреспонденту 5-tv.ru высказал актер Даниил Страхов на премьере сериала «Гипнозис».

Страхов не пользуется услугами психотерапевтов и гипнотизеров. Он признает профессионализм этих специалистов, но потребности в их услугах не испытывает. Более того, актер считает, что работа с психотерапевтом — это внедрение в сознание чужих идей.

«Я не любитель психотерапевтов, гипнотизеров домашних и прочих услуг, связанных с внедрением тебя чужих, пусть и профессиональных, терапевтических сил», — сказал он.

К слову, актер более 20 лет состоит в браке с Марией Леоновой. Супруги познакомились во время учебы в Щукинском училище. Страхов долго добивался расположения девушки, отношения между ними завязались спустя некоторое время после выпуска, на подмостках театра имени Гоголя.

Между супругами были разногласия — например, во время участия Страхова в сериале «Бедная Настя» ходили слухи о его связи с коллегой. Однако недомолвки разрешились — причем, без психотерапевта или гипнотизера.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что актер Даниил Страхов вслед за отцом потерял мать.