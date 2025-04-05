«Запомню счастливым»: экс-супруга Паши Техника о его смерти
Экс-супруга простилась с Пашей Техником
Фото: Telegram/Ева Карицкая/evakaritskaua
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Ева Карицкая призналась в любви к ушедшему из жизни рэперу.
Со скончавшимся рэп-исполнителем Павлом Ивлевым, выступавшем под псевдонимом Паша Техник, попрощалась его бывшая супруга Карина Мельничук, более известная в сети как Ева Карицкая. Эмоциями от трагедии она поделилась в своем Telegram-канале.
«Царствие небесное. Запомню тебя таким счастливым. Люблю», — поделилась девушка.
Свое послание экс-супруга дополнила фотографией, на которой она вместе с Пашей Техником наслаждается отдыхом на пляже.
В отношениях с Евой Карицкой рэпер состоял вплоть до 2021 года. Они расстались из-за того, что Павел, в отличие от своей супруги, не хотел отказываться от запрещенных веществ. От бывшего мужа у Евы есть шестилетний сын Иван. Официальный развод супруги оформили всего два года назад.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что медики констатировали смерть Паши Техника. Его отключили от аппарата жизнеобеспечения.
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