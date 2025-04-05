«Бомбардир на все времена»: Мусагалиев о том, как быстро «победят» Овечкина

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Дарья Орлова
Дарья Орлова Эксклюзив 19 0

Азамат Мусагалиев: Овечкина не смогут быстро «победить» после рекорда Гретцки

Фото, видео: Reuters/David Gonzales; 5-tv.ru

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Хоккеисту осталось две шайбы до рекорда Гретцки.

Если Александр Овечкин побьет рекорд Гретцки, ему долгое время не будет равных. Таким мнением с корреспондентом 5-tv.ru поделился телеведущий Азамат Мусагалиев.

Он заявил, что переживает за спортсмена и желает ему успешно закончить сезон.

«Переживаем за Сашу. Желаем ему успеть в этом сезоне и стать единоличным бомбардиром на все времена», — сказал Мусагалиев.

Телеведущий предположил, что новый рекорд падет нескоро. Такой результат — это уникальное достижение, к которому Овечкин стремился очень долго. Появление хоккеиста, который в одночасье смог бы сравняться с ним, крайне маловероятно.

«Думаю, нескоро. Если Саша его побьет, то еще не скоро. Ближайшие до него еще очень далеко», — заявил Мусагалиев.

Некогда вечный рекорд Уэйна Гретцки будет побит, если Овечкин забросит еще две шайбы. Уже скоро состоится матч против «Чикаго Блэкхокс».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Роберт Фицо пожелал удачи Овечкину. Премьер-министр Словакии считает голы хоккеиста.

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