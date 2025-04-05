«Партнерство возможно»: Джеффри Сакс об интересе Трампа к ресурсам России

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 16 0

Джеффри Сакс: президенту США Дональду Трампу интересна Россия из-за ресурсов

«Партнерство возможно»: Джеффри Сакс об интересе Трампа к ресурсам России

Фото: www.globallookpress.com/Chris Kleponis

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По словам экономиста, американский лидер считает Украину «нерентабельным проектом».

Президент США Дональд Трамп интересуется Россией по причине того, что тут много ресурсов. Об этом сообщил «Известиям» экономист Джеффри Сакс.

По его словам, есть вероятность, что Трамп рассчитывает на поддержку России касательно Гренландии, где также много ресурсов. Джеффри Сакс не исключил того, что антироссийские санкции будут сняты, но не обозначил примерные сроки.

«РФ и США не будут друзьями-друзьями, но партнерство в будущем возможно. Дружить с США опасно, есть много стран, которым это вышло боком», — сказал он.

Сакс уверен, что политика американского лидера изменилась, если сравнивать с его первым сроком, так как Трамп выиграл на критике бывшегро главы США Джо Байдена.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Европа сейчас предпринимает любые попытки, чтобы сорвать мирный диалог России и США. В Брюсселе прошел второй день саммита глав МИД Североатлантического Альянса. Европейцы все громче и агрессивнее говорят о милитаризации и накачке Украины оружием.

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