Певицы решили поговорить «о наболевшем».

Идеальный мужчина — тот, кто берет ответственность за себя, свою семью и вторую половинку. Таким мнением с корреспондентом 5-tv.ru поделились солистки группы «Фабрика» на закрытой презентации журнала «Триггер».

Скоро у коллектива выходит песня «Девушка русская». В основу композиции лег образ сильной и самодостаточной женщины, которая «и коня остановит, и в горящую избу войдет». Артистки рассказали, какой, по их мнению, мужчина должен быть рядом с такой дамой.

«В первую очередь, это мужчина, который взял ответственность и за себя, и за свою семью, и за свою девушку», — сказала Валерия Девятова.

Ирина Тонева поддержала коллегу, заявив, что мужчина должен защищать свою спутницу от ее же эмоций.

«А, слабо?» — пошутила певица.

А по словам Екатерина Москалевой, идеальный мужчина — это тот, кто принимает решение самостоятельно, не спрашивая при этом совета у мамы.

«И не будет спрашивать совета у маменьки. Не будет робко делать первый шаг, а будет настойчиво делать шаги. О наболевшем. В общем, первые шаги будут делать мужчины и это будет им органично», — заключила Екатерина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что солистка «Фабрики» назвала реальную жизнь самым модным из современных трендов.