«Слабо?» — солистки «Фабрики» объяснили, каким должен быть идеальный мужчина
Солистки группы Фабрика: идеальный мужчина — тот, кто берет ответственность за свою семью
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru
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Певицы решили поговорить «о наболевшем».
Идеальный мужчина — тот, кто берет ответственность за себя, свою семью и вторую половинку. Таким мнением с корреспондентом 5-tv.ru поделились солистки группы «Фабрика» на закрытой презентации журнала «Триггер».
Скоро у коллектива выходит песня «Девушка русская». В основу композиции лег образ сильной и самодостаточной женщины, которая «и коня остановит, и в горящую избу войдет». Артистки рассказали, какой, по их мнению, мужчина должен быть рядом с такой дамой.
«В первую очередь, это мужчина, который взял ответственность и за себя, и за свою семью, и за свою девушку», — сказала Валерия Девятова.
Ирина Тонева поддержала коллегу, заявив, что мужчина должен защищать свою спутницу от ее же эмоций.
«А, слабо?» — пошутила певица.
А по словам Екатерина Москалевой, идеальный мужчина — это тот, кто принимает решение самостоятельно, не спрашивая при этом совета у мамы.
«И не будет спрашивать совета у маменьки. Не будет робко делать первый шаг, а будет настойчиво делать шаги. О наболевшем. В общем, первые шаги будут делать мужчины и это будет им органично», — заключила Екатерина.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что солистка «Фабрики» назвала реальную жизнь самым модным из современных трендов.
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