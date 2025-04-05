«Не пытайтесь остаться»: украинцы получили письма с требованием уехать из США
Reuters: Украинцы в США по ошибке получили письма с требованием уехать
Фото: © РИА Новости/Павел Лисицын
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Еще в марте говорилось, что администрация Травма собирается лишить временного легального статуса около 240 тысяч беженцев.
Некоторым украинским беженцам, которые находятся в США в рамках гуманитарной программы, по ошибке пришли сообщения с требованием покинуть страну в течение семи дней. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя администрации главы Белого дома Дональда Трампа.
В электронном письме говорилось, что статус аннулирован и если беженцы попытаются задержаться на территории Штатов, то федеральное правительство найдет их и депортирует.
«Если вы немедленно не покинете Соединенные Штаты, вы подвергнетесь потенциальным действиям правоохранительных органов, которые приведут к вашей высылке из Соединенных Штатов… Не пытайтесь остаться в США», — говорилось в рассылке.
Спустя время власти сообщили, что письма были отправлены «случайно», а гуманитарная программа продолжает действовать. В агентстве отметили, что пока неизвестно, сколько беженцев получили подобные уведомления.
При этом еще в марте говорилось, что администрация американского лидера планирует лишить временного легального статуса около 240 тысяч граждан Украины. Ожидается, что такая мера будет предпринята в апреле.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что украинские беженцы в Великобритании столкнулись с безработицей.
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