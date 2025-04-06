Папа Римский появился перед верующими впервые после выписки из больницы

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 28 0

Многие заметили, что у понтифика ослабленный голос.

Папа Римский появился на площади Святого Петра впервые после болезни

Фото: Reuters/Remo Casilli

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Папа Римский Франциск впервые после выписки из больницы появился на публике площади Святого Петра в Ватикане. Прямую трансляцию вел портал Vatican News.

Он выехал на инвалидной коляске после мессы, которая была посвящена страдающим и болеющим. Несмотря на ослабленное здоровье, понтифик поприветствовал верующих своим тихим голосом.

Это первое и неожиданное публичное появление 88-летнего Франциска после того, как 23 марта его выписали из больницы имени Агостино Джемелли. Присутствующие встретили его с радостью. Многие держали в руках свечи и молились.

Пока Понтифику требуется соблюдать покой в течение двух месяцев. Все мероприятия с его участием были отменены.

Папа Римский был госпитализирован 14 февраля. Тогда медики диагностировали легочную инфекцию и начальный этап двустороннего воспаления легких. Не раз его подключали к аппарату искусственного дыхания. Однако уже 8 марта в Ватикане сообщили о первых признаках улучшения его состояния, а спустя два дня Франциск преодолел критическую фазу болезни.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что врачи Ватикана осторожны в прогнозах выздоровления Папы Римского.

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