Умерла народная артистка Украинской ССР Таисия Литвиненко

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 60 0

Ей было 90 лет.

Умерла народная артистка Украинской ССР Таисия Литвиненко

Фото: Криштул Борис/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Актриса Таисия Литвиненко ушла из жизни на 91-м году. Об этом 6 апреля сообщила коллега артистки, украинская актриса Римма Зюбина через Facebook*.

«Вечная и светлая память! Таисия Иосифовна Литвиненко. Мои соболезнования семье!» — написала Зюбина.

Литвиненко оставила яркий след в театре и кино. Работала в Львовском театре, где исполнила десятки ролей, а также ставила спектакли и преподавала актерское мастерство. В 1988 году она получила звание народной артистки Украинской ССР.

Роли Литвиненко в фильмах «Максим Перепелица», «Меланхолический вальс», «Любой ценой», «За двумя зайцами» и «Война на западном направлении» сделали ее узнаваемой.

Ранее 5-tv.ru писал, что в возрасте 78 лет умер советский и российский режиссер Семен Лосев. Лосев не только стал выдающимся режиссером, но и оказал огромное влияние на культурную жизнь Старого Оскола. Он основал уникальную актерскую школу, которая воспитала целое поколение талантливых артистов.

* — принадлежит организации Meta, признана в РФ экстремистской и запрещена.

-2° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
84.28
-0.10 92.99
-0.17
ТОП-5 самых надежных мужчин по знаку зодиака

Последние новости

20:50
895 голов: Овечкина поздравили с рекордом выходом клипа с его любимой песней группы «Руки вверх!»
20:48
Он это сделал: Овечкин побил рекорд Гретцки по голам в НХЛ
19:55
«Я наслаждаюсь моментом»: Овечкин высказался о матче с «Нью-Йорк Айлендерс»
19:34
В Японии при крушении спасательного вертолета погиб один человек
19:15
В Ленобласти пьяный житель деревни застрелил троих человек и одного ранил
18:55
В Иране предложили создать ядерное оружие для равноправных переговоров с Западом

Сейчас читают

Спасибо, что пришли: звезды на дорожке фестиваля «Удачные песни»
Погода застала врасплох: как избежать аварии в заморозки на летней резине
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Снится бывший, смерть и погоня: что подсознание кричит через ночные кошмары

Интересные материалы

Какие постройки на даче облагаются налогом с 2025 года
🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🌓Чем для Овнов опасно солнечное затмение 29 марта 2025
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп