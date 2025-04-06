Умерла народная артистка Украинской ССР Таисия Литвиненко

Актриса Таисия Литвиненко ушла из жизни на 91-м году. Об этом 6 апреля сообщила коллега артистки, украинская актриса Римма Зюбина через Facebook*.

«Вечная и светлая память! Таисия Иосифовна Литвиненко. Мои соболезнования семье!» — написала Зюбина.

Литвиненко оставила яркий след в театре и кино. Работала в Львовском театре, где исполнила десятки ролей, а также ставила спектакли и преподавала актерское мастерство. В 1988 году она получила звание народной артистки Украинской ССР.

Роли Литвиненко в фильмах «Максим Перепелица», «Меланхолический вальс», «Любой ценой», «За двумя зайцами» и «Война на западном направлении» сделали ее узнаваемой.

Ранее 5-tv.ru писал, что в возрасте 78 лет умер советский и российский режиссер Семен Лосев. Лосев не только стал выдающимся режиссером, но и оказал огромное влияние на культурную жизнь Старого Оскола. Он основал уникальную актерскую школу, которая воспитала целое поколение талантливых артистов.

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