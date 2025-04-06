«Никаких отсрочек»: в США не намерены откладывать введение торговых пошлин

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 29 0

В США не намерены откладывать введение торговых пошлин

«Никаких отсрочек»: в США не намерены откладывать введение торговых пошлин

Фото: Reuters/Leah Millis

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Трамп хочет перезагрузить систему международной торговли.

Соединенные Штаты Америки не намерены откладывать введение новых торговых пошлин, несмотря на стремление некоторых международных партнеров к проведению переговоров по этому вопросу. Об этом 6 апреля заявил министр торговли США Говард Латник.

«Никакой отсрочки нет», — рассказал Говард Латник в интервью телеканалу CBS.

По его мнению, президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу необходимо «перезагрузить» систему международной торговли.

Министр финансов Соединенных Штатов Америки Скотт Бессант заявил, что введение новых торговых ограничений не создаст угрозы для экономической стабильности государства. По его мнению, администрация не рассматривает пошлины как фактор, который может привести к рецессии.

В среду, 2 апреля, президент США Дональд Трамп анонсировал новые протекционистские меры: для всех товаров, ввозимых в США, вводятся базовые пошлины в размере 10%. Для продукции из Европы этот показатель увеличен до 20%, а для товаров из Китая — до 34%.

В своем выступлении президент назвал 2 апреля днем, «когда американцы вновь станут богатыми».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что повышение пошлин США обрушило фондовые индексы по всему миру.

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