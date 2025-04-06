«Куплю тебе машину, если забросишь 900 шайб»: Гретцки поздравил Овечкина с рекордом

Канадец сомневается, что кто-то превзойдет новое достижение по забитым голам в НХЛ.

Канадец Уэйн Гретцки пообебещал подарить автомобиль российскому нападающему «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину, когда тот забьет 900-ю шайбу в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

В воскресенье, 6 апреля, Овечкин забил в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» 895-й гол в «регулярках» НХЛ. Он побил рекорд Гретцки и стал лучшим снайпером в истории лиги.

«Если забьешь 900, то я куплю тебе машину», — сказал канадец.

«Говорят, рекорды ставятся для того, чтобы их бить, но я не уверен, что кто-то сможет забить еще больше голов», — добавил Гретцки во время матча.

По ходу погони Овечкина за «вечным рекордом» Гретцки канадец неоднократно заявлял, что будет первым, кто поздравит российского форварда, если тот превзойдет его достижение. Он не обманул и лично поприсутствовал на воскресном матче. Когда Овечкин забросил 895-ю шайбу, матч был приостановлен для проведения торжественной церемонии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Гретцки вышел на лед, чтобы поприветствовать нового обладателя рекорда.