Никаких больше вечеринок: в Петербурге закрыли сеть кальянных
В Петербурге закрыли сеть кальянных из-за жалоб посетителей
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru
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Посетители заведений жаловались на плохое самочувствие.
Сеть кальянных закрыли в Санкт-Петербурге после жалоб посетителей. У правоохранителей возникли сомнения в качестве курительных смесей. Оперативники изъяли почти 200 коробок продукции без маркировки, стоимостью примерно 1,5 миллиона рублей.
И еще на миллион рублей — алкоголь, которым торговали без лицензии. Горячительные напитки закупали в супермаркетах и перепродавали клиентам без всяких разрешений.
Допрошены десятки сотрудников кальянных. Кроме того, в ходе проверки выявили 16 мигрантов-нелегалов. Их ждет выдворение из России.
Организовали сомнительный бизнес, по данным следствия, житель Ленинградской области и петербуржец, ранее судимый за преступления, связанные с наркотиками.
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