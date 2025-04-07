Никаких больше вечеринок: в Петербурге закрыли сеть кальянных

Посетители заведений жаловались на плохое самочувствие.

Сеть кальянных закрыли в Санкт-Петербурге после жалоб посетителей. У правоохранителей возникли сомнения в качестве курительных смесей. Оперативники изъяли почти 200 коробок продукции без маркировки, стоимостью примерно 1,5 миллиона рублей.

И еще на миллион рублей — алкоголь, которым торговали без лицензии. Горячительные напитки закупали в супермаркетах и перепродавали клиентам без всяких разрешений.

Допрошены десятки сотрудников кальянных. Кроме того, в ходе проверки выявили 16 мигрантов-нелегалов. Их ждет выдворение из России.

Организовали сомнительный бизнес, по данным следствия, житель Ленинградской области и петербуржец, ранее судимый за преступления, связанные с наркотиками.