ЕС введет первый пакет контрмер на пошлины США 15 апреля

|
Стефания Чашина
Стефания Чашина 45 0

Ограничения будут вводиться постепенно.

В Европе анонсировали ответные меры на пошлины США

Фото: www.globallookpress.com/Omar Marques

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

С 15 апреля Европейский союз (ЕС) начнет применять первый пакет ответных мер на пошлины, введенные Соединенными Штатами Америки. Об этом заявил еврокомиссар по торговле Марош Шефчович на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС.

«Голосование назначено на 9 апреля, окончательный список будет принят 15 апреля», — цитирует его агентство Reuters.

Ограничения будут вводиться постепенно. Пошлины, предусмотренные первым пакетом мер, вступят в силу в день принятия, а остальные — с 15 мая.

Ранее, 2 апреля, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп издал указ о введении с 3 апреля пошлин в размере 25% на импорт готовых автомобилей. Для автозапчастей пошлины должны быть введены не позднее 3 мая.

Президент объяснил это решение необходимостью защитить национальную безопасность.

Позже агентство Bloomberg сообщило о том, что Евросоюз готовится принять пакет чрезвычайных мер для поддержки секторов экономики, которые могут сильно пострадать от введения пошлин со стороны США.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что США не намерены откладывать введение новых торговых пошлин.

-1° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
86.19
1.91 94.77
1.78
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 апреля для всех знаков зодиака

Последние новости

21:15
Умер звезда сериала «Деннис-мучителя» Джей Норт
21:00
Авиарейсы Москва — Петербург востребованы: Путин встретился с главой «Аэрофлота»
20:44
Трамп пригрозил Китаю новыми пошлинами в 50% с девятого апреля
20:25
Ушли от «дронов-ждунов» на электросамокатах: как ВС РФ освобождали Успеновку
20:10
ЕС введет первый пакет контрмер на пошлины США 15 апреля
19:55
Польские наемники убили мирного жителя в Курской области

Сейчас читают

На Украине призывают экономить электроэнергию: холодно и нет солнца
Нефть взяла курс на $ 60: как низко могут упасть цены и надолго ли
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Не только «Паразиты» и «Игра в кальмара»: В чем успех корейского кино?

Интересные материалы

Какие постройки на даче облагаются налогом с 2025 года
🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🌓Чем для Овнов опасно солнечное затмение 29 марта 2025
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп