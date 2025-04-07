ЕС введет первый пакет контрмер на пошлины США 15 апреля

С 15 апреля Европейский союз (ЕС) начнет применять первый пакет ответных мер на пошлины, введенные Соединенными Штатами Америки. Об этом заявил еврокомиссар по торговле Марош Шефчович на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС.

«Голосование назначено на 9 апреля, окончательный список будет принят 15 апреля», — цитирует его агентство Reuters.

Ограничения будут вводиться постепенно. Пошлины, предусмотренные первым пакетом мер, вступят в силу в день принятия, а остальные — с 15 мая.

Ранее, 2 апреля, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп издал указ о введении с 3 апреля пошлин в размере 25% на импорт готовых автомобилей. Для автозапчастей пошлины должны быть введены не позднее 3 мая.

Президент объяснил это решение необходимостью защитить национальную безопасность.

Позже агентство Bloomberg сообщило о том, что Евросоюз готовится принять пакет чрезвычайных мер для поддержки секторов экономики, которые могут сильно пострадать от введения пошлин со стороны США.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что США не намерены откладывать введение новых торговых пошлин.